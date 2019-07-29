Рязанцы поддержали установку памятника погибшим росгвардейцам

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Фото: Администрация Рязани
Рязанцы поддержали установку памятника росгвардейцам и сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Его строят в парке Железнодорожников.
Напомним, в середине июля мэрия на своем
В мэрии отметили, что не будут финансировать и участвовать в установке памятника. Он будет представлять собой 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой разместят силуэты четырех бронзовых журавлей. На гранитном постаменте установят три бронзовые фигуры воинов, одна из которых — Герой России Дмитрий Серков с девочкой на руках.
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