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18:26, 29 июля 2019 409
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Рязанцы поддержали установку памятника погибшим росгвардейцам 1

Рязанцы поддержали установку памятника погибшим росгвардейцам

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы поддержали установку памятника росгвардейцам и сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Его строят в парке Железнодорожников.

Напомним, в середине июля мэрия на своем сайте запустила опрос о памятнике, который уже начали строить. Своим мнением поделились 400 рязанцев, более половины поддержали эту идею.

В мэрии отметили, что не будут финансировать и участвовать в установке памятника. Он будет представлять собой 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой разместят силуэты четырех бронзовых журавлей. На гранитном постаменте установят три бронзовые фигуры воинов, одна из которых — Герой России Дмитрий Серков с девочкой на руках.


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