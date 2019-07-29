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13:13, 29 июля 2019 145
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Долг Шерина выставят на торги

Долг Шерина выставят на торги

Долг депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина выставят на торги в августе. Об этом сообщили на очередном заседании регионального Арбитражного суда, в понедельник, 29 июля.

Юрист Александра Репникова, который заменил Сергея Чудина в качестве истца по делу, ходатайствовал о выставлении на торги долга Шерина, заявив, что намерен поучаствовать в них. Сторона заявителя отметила, что с помощью торгов банк сможет прийти к мирному соглашению.

Сторона Шерина с ходатайством согласилась и попросила суд перенести на заседание на начало сентября. Кроме того, адвокат добавила, что ведутся переговоры с гарантийным фондом Рязанской области для заключения мирного соглашения. Отметим, долг депутата составляет — 9 миллионов 400 тысяч рублей.

Следующее заседание назначено на 30 августа.

Напомним, Сергей Чудин просил признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу из-за долга на общую сумму 1 миллион 53 тысячи 372 рубля 18 копеек. Мирно договориться у них не вышло.


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