Долг Шерина выставят на торги

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Долг депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина выставят на торги в августе. Об этом сообщили на очередном заседании регионального Арбитражного суда, в понедельник, 29 июля.
Юрист Александра Репникова, который заменил Сергея Чудина в качестве истца по делу, ходатайствовал о выставлении на торги долга Шерина, заявив, что намерен поучаствовать в них. Сторона заявителя отметила, что с помощью торгов банк сможет прийти к мирному соглашению.
Сторона Шерина с ходатайством согласилась и попросила суд перенести на заседание на начало сентября. Кроме того, адвокат добавила, что ведутся
Следующее заседание назначено на 30 августа.
Напомним, Сергей Чудин
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