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15:41, 28 июля 2019 187
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Жителю Старожиловского района грозит до двух лет тюрьмы за угрозу убийством

Жителю Старожиловского района грозит до двух лет тюрьмы за угрозу убийством

Жителю Старожиловского района грозит до двух лет тюрьмы за угрозу убийством. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В дежурную часть сообщили о конфликте двух мужчин в совхозе имени Ленина.

Полицейские выяснили, что между мужчиной и его супругой возникла ссора и муж позвонил родственникам жены, чтобы они забрали ее. Когда они приехали, начался раздел семейного имущества. В спор вмешался один из родственников женщины. Злоумышленник взял нож и пригрозил ему убийством. Ситуация накалилась и свидетели вызвали полицию.

Участковые изъяли у 24-летнего местного жителя нож.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).


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