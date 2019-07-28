RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жителю Старожиловского района грозит до двух лет тюрьмы за угрозу убийством. Об этом сообщил
В дежурную часть сообщили о конфликте двух мужчин в совхозе имени Ленина.
Полицейские выяснили, что между мужчиной и его супругой возникла ссора и муж позвонил родственникам жены, чтобы они забрали ее. Когда они приехали, начался раздел семейного имущества. В спор вмешался один из родственников женщины. Злоумышленник взял нож и пригрозил ему убийством. Ситуация накалилась и свидетели вызвали полицию.
Участковые изъяли у 24-летнего местного жителя нож.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Умер журналист Владимир Кара-Мурза
По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.