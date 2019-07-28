В Шиловском районе пенсионерка покончила с собой

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В Шиловском районе обнаружили труп женщины. Об этом журналисту RZN.info сообщил собственный источник.
По словам очевидца, женщина 1936 года рождения покончила с собой. Тело обнаружили в ночь с пятницы на субботу, 27 июля.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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