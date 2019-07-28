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21:30, 28 июля 2019 103
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Под Рыбным пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

Под Рыбным пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

3 августа в Рязанской области пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Программу мероприятий опубликовал интернет-портал vezdekultura.ru.

Событийная программа фестиваля стартует с 11:00 — в это время начнется крестный ход, который продолжится возложением цветов и гирлянды к стеле памяти.

Основу праздника составляет оригинальное театрализованное действие, сюжетно связанное с историческими событиями. Начало театрализованного представления в 12:30.

Далее зрители увидят конное дефиле и состязания участников исторических клубов.

На протяжении всего праздника, с 10:00 до 17:00, будут работать ярмарочные и сытные ряды, интерактивные площадки и выставки, где можно не только рассмотреть вблизи восстановленную экипировку древних воинов, но и примерить ее.

Справка

Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» традиционно проводится в память о битве, которая произошла 11 августа 1378 года перед Куликовской битвой.


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