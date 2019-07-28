В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

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Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. Об этом сообщил
В отношении всех задержанных составлены необходимые документы.
В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы.
Напомним, на акции «за честные выборы» в Москве, которая прошла 27 июля,
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.