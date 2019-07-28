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18:17, 28 июля 2019 208
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В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. Об этом сообщил сайт УМВД по Москве.

В отношении всех задержанных составлены необходимые документы.

В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы.

Напомним, на акции «за честные выборы» в Москве, которая прошла 27 июля, задержали больше тысячи человек. Всего задержали 1 373 человека.


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