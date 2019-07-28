В Москве задержали более тысячи человек

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На несанкционированной акции в Москве полиция задержала 1074 человека. Об этом передает
Несогласованный митинг прошел в субботу, 27 июля. Его организовали оппозиционеры, которых не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Аналогичные акции уже проходили ранее. После митинга
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.