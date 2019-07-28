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Ученые объяснили причины холода в России и аномальной жары в Европе. Об этом в интервью
«То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно — если верить летописям, в XVI веке в Европе стояла такая же жара, — рассказывает Позднякова. — Но глобальные изменения климата действительно есть».
По словам эксперта, изменения в том, как движутся воздушные массы, связаны со сменой климатических эпох. До этого шла эпоха западно-восточного переноса, благодаря которой погода была более устойчивой. Такая эпоха длится 25-30 лет. А вот эпохи меридианальных процессов более короткие, но и климат при них более изменчивый.
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