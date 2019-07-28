Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:39, 28 июля 2019 1 518
 0    0

Ученые объяснили причины холода в России и аномальной жары в Европе

Ученые объяснили причины холода в России и аномальной жары в Европе

Ученые объяснили причины холода в России и аномальной жары в Европе. Об этом в интервью Комсомольской правде рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно — если верить летописям, в XVI веке в Европе стояла такая же жара, — рассказывает Позднякова. — Но глобальные изменения климата действительно есть».

По словам эксперта, изменения в том, как движутся воздушные массы, связаны со сменой климатических эпох. До этого шла эпоха западно-восточного переноса, благодаря которой погода была более устойчивой. Такая эпоха длится 25-30 лет. А вот эпохи меридианальных процессов более короткие, но и климат при них более изменчивый.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму 5

Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:30, 16 июля 2019 13 170
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
9:39, 28 июля 2019 12 725
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
22:09, 25 июля 2019 12 196
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 566
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
19:22, 22 июля 2019 11 023
В Рязани камеры появятся еще на 13 улицах. Список 4
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум