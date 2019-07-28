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14:10, 28 июля 2019 169
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Рязанские автоинспекторы начали проверять дороги около школ

Рязанские автоинспекторы начали проверять дороги около школ

В преддверии нового учебного года рязанские автоинспекторы начали обследовать дороги около образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские осмотрят дороги на наличие разметок, искусственных неровностей, пешеходных тротуаров и их ограждений, проверят видимость дорожных знаков, а также дефекты дорожного покрытия.

В случае нарушений собственникам дорог выдадут предписания. Также автоинспекторы осмотрят автобусы, перевозящие школьников.

Проверки пройдут во всех районах области.


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