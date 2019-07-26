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Жителя Кадомского района задержали с крупной партией марихуаны. Об этом сообщил
Известно, что наркотики мужчина использовал для личного пользования. При проверке у него обнаружили 200 грамм запрещенного вещества.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к условному заключению на три года с испытательным сроком на это же время.
Приговор вступил в законную силу.
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