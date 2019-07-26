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13:00, 26 июля 2019 580
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Дни ВМФ, ВДВ и ВВС. В Липецке готовятся к профессиональным праздникам росийских военных

Дни ВМФ, ВДВ и ВВС. В Липецке готовятся к профессиональным праздникам росийских военных

Фото: Pixabay.com

Липецкие чиновники обсудили организацию торжеств, посвященных дням Военно-моского флота, Воздушно-десантных войск и Военно-воздушных сил России. Об этом написал сайт горадминистрации.

Так, в день ВМФ, 28 июля, на площади Петра Великого состоится возложение цветов к памятнику первому российскому императору. Поучаствовать в церемонии, которая начнется в 9 утра, смогут все желающие.

В 8:00 утра, 2 августа, у памятника Василию Маргелову начнется празднование дня ВДВ. Через два часа на площади Героев пройдет традиционный митинг с участием руководителей города и региона. Далее участники колонной пройдут до Нижнего парка, где в 11:00 состоится праздничный концерт.

В день ВВС России, который отметят 12 августа, все торжества пройдут на территории перед зданием Липецкого авиацентра. Здесь в 10:00 запланирована праздничная программа, которая завершится возложением цветов к памятнику героям-авиаторам.


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