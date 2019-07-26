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В кадомском детсаду нарушили правила вакцинации воспитанников. Проверку провели после обращения местного жителя, сообщил
Оказалось, что прививки детям делали, согласно установленному календарю. Однако одной из воспитанниц поставили пробу Манту, не проинформировав об этом ее родителей и не получив их согласия.
По результатам проверки в адрес руководителя районной больницы внесли представление, рассмотрение которого прокуратура взяла на контроль.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.