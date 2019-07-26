«КамАЗ» с рязанскими полицейскими перевернулся в Дагестане

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В Дагестане перевернулся «КамАЗ» с рязанскими полицейскими. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в среду, 24 июля, около 11 часов у населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине находились 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе.
Из-за разрыва правого переднего колеса «КамАЗ» опрокинулся в кювет. Травмы получили восемь сотрудников полиции, которых доставили в медучреждения.
По данным RZN.info, двое из них находятся в коме.
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