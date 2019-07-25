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18:05, 25 июля 2019 117

Прио-Внешторгбанк зароет клад в окрестностях Байкала, нашедший получит серебряный слиток

Прио-Внешторгбанк зароет клад в окрестностях Байкала, нашедший получит серебряный слиток

Прио-Внешторгбанк запустил проект для тех, кто любит активный отдых и путешествия — «Красоты России». Его цель — привлечь внимание к знаковым местам страны, рассказали представители банка на брифинге 25 июля.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин признался, что сама идея такого туристического квеста возникла неслучайно.

«Банкиры любят традиции. Каждую круглую дату со дня основания банка мы стараемся отметить знаменательным событием, не связанным с профессиональной деятельностью», — отметил он.

Так, на 10-летие один из сотрудников организации покорил Северный полюс, на 20-летие представители банка совершили восхождение на одну из самых высоких вершин Африки.

«Сейчас мы решили покорить Байкал. Но это путешествие затевается не только ради новых ярких впечатлений. В год 30-летия компании хочется поделиться радостью от познания мира с другими людьми. Мы решили зарыть клад. Этот серебряный слиток станет приятным бонусом для всех, кого манят дальние странствия, и, конечно, подарком от банка накануне юбилея», — пояснил Ганишин.

«Сокровище» спрячет команда Прио-Внешторгбанка, которая 2 августа отправится в шестидневную экспедицию на Байкал.

Как уверяют организаторы, мест, которые стоит увидеть, путешествуя по Байкалу, множество, и «там точно найдется укромный уголок, в котором банкиры-путешественники оставят сертификат на драгоценный подарок».

«Если вы в ближайшее время планируете путешествие на Байкал, следите за публикациями новостей на сайте банка и в соцсетях, находите в них подсказки, которые помогут отыскать место, где зарыт клад, — призвали рязанцев. — Нашедшему останется сделать фото или видео обнаруженного сертификата и прислать нам. Подтвердив находку, вы можете прийти за своим призом в центральный офис Прио-Внешторгбанка в Рязани или получить денежный эквивалент его стоимости».


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