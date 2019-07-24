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В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года. Об этом сообщил
С такой инициативой выступил депутат «Единой России» Шамсаил Саралиев. Он предлагает наделить регионы правом самостоятельно увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
В пояснительной записке указано, что в 18 лет подросток не в состоянии осознанно принять решение и что внутреннее строение мозга прекращает формироваться примерно к 21 году. Саралиев отмечает аналогичный опыт зарубежных стран и указывает, что, согласно опросу ВЦИОМа, 78% россиян поддерживают повышение возраста продажи алкоголя.
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