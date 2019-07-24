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14:14, 24 июля 2019 90
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Прокуратура проверит липецкие бары

Прокуратура проверит липецкие бары

Фото: Pixabay.com

Прокуроры посетят с проверкой 48 пивных баров. Об этом сообщил портал «Gorod48».

Как сообщило СМИ, в начале июля в администрации области создали рабочую группу для борьбы с нарушающими закон пивбарами. В нее вошли чиновники, сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции и МЧС.

На территории областного центра на первых этажах многоквартирных домов расположено 326 торговых точек, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. Кроме того, стало известно, что в Ельце таких заведений 78.

На имя врио губернатора Игоря Артамонова поступило 75 жалоб на деятельность 33 таких заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. В них липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос.

По данным управления регионального Роспотребнадзора, проверено 213 пивбаров и в деятельности 78 из них установили нарушения законодательства. Сотрудники составили три административных материала. Так, бар «Бавария» на улице Стаханова, 59, уже закрыт.


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