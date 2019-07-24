Под срезанным асфальтом на улице Свободы оказалась старинная брусчатка

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Дорожный ремонт улицы Свободы показал, что раньше она была вымощена камнем. Брусчатку видно практически на всей улице, где в данный момент срезали старый асфальт.
Рязанский городской сайт попросил директора научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василия Конова прокомментировать, насколько может быть интересна для археологов и историков данная находка. Как рассказал Конов, булыжное мощение активно использовали в Рязани до середины ХХ века. Он предположил, что каменная мостовая на Свободе датируется концом ХIХ — началом ХХ веков.
«Как видно, старый город показывает артефакты своей древней истории намного чаще, чем о них вспоминают на официальных мероприятиях — Форуме древних городов, Дне города и других. Очевидно, что сама Рязань считает недостаточным нынешнее эпизодическое официальное внимание к своей почти тысячелетней истории», — уверен археолог.
Василий Конов заверил, что важно подробно рассмотреть, изучить структуру мощения улицы Свободы. «Это даст информацию о конкретных способах и приемах укладки камня при благоустройстве Рязани того времени. В свою очередь, эти методы можно будет использовать при укладке новых мостовых как в историческом центре Рязани, так и на других туристически привлекательных объектах».
Кроме этого, по мнению Конова, нетронутый участок мостовой, говорит о том, что сохранились нижележащие культурные слои, «которые особенно важны для археологического изучения».
Однако судьба внезапно появившейся каменной мостовой неизвестна. Официальных заявлений рязанской мэрии не было. Редакция направила официальный запрос в горадминистрацию.
В марте этого года на Свободе в яме на дороге из-под асфальта
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