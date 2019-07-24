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Олег Булеков трудоустроился в Минэкономразвития. Об этом RZN.info сообщили в ведомстве.
Булекова назначили на должность замдиректора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития. В должность он вступил с 22 июля 2019 года.
Напомним, Олег Булеков с 2013 по 2014 годы был первым зампредом правительства и курировал финансово-экономический блок, с 2014 по 2017 возглавлял рязанскую администрацию, 2017 по 2018 работал заместителем Любимова.
В феврале 2019 года он
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