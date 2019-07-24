Певица Элла Хрусталева пожаловалась на шумящий по ночам ресторан в центре Рязани

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Певица Элла Хрусталева пожаловалась на шумящий по ночам ресторан «Восточный Рай» на улице Свободы. Видео опубликовано на ее
«Друзья, нужен ваш совет. По соседству с нашим домом расположился и вполне себе процветает так называемый Восточный рай. Процветает за счёт нашего отдыха и покоя. Как прикрыть лавочку, подскажите? Достали — нет слов», — написала она.
В видео она отметила, что звонила в администрацию ресторана с претензией, но ситуация не изменилась.
«Двери явно открыты. Никому никакого дела нет до окружающих. Самый разгул начинается где-то после 00:00», — сказала она.
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