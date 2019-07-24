Депутат облдумы оценил ремонт дорог в Рязани

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Первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев посетил объекты в Рязани, ремонт которых ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил
Одна из остановок была сделана на улице Подгорной. Ремонтируемый участок дороги здесь должны сдать в эксплуатацию до 1 октября. В ходе осмотра представитель подрядчика, ведущего работы, пояснил, что объект сдадут в срок.
«В центре города в этом году, кроме Подгорной, ремонтируются улицы Либкнехта, Грибоедова, Кальная, Вознесенская, Свободы. Все работы на них намечено завершить до конца сентября, — сообщил Шевырев.
Также он побывал на улице Грибоедова, масштабный ремонт которой начался в конце апреля.
«На улице Грибоедова проводится капитальный ремонт коммуникаций, в работе используют новейшие материалы — трубы, которые не требуют изоляции и сберегают тепло, поставляемое потребителям. Подрядчики обещают, что после завершения работ как минимум на десять лет жители улицы забудут о ежегодных перекапываниях и ремонте тепловых сетей. Затем дорогу приведут в нормативное состояние», — отметил Александр Шевырев.
В 2019 году в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» участвуют 18 муниципальных образований региона, включая город Рязань.
Запланированы работы по капитальному ремонту 28,6 километров и ремонту 95,5 километров автодорог регионального и межмуниципального значения.
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