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17:24, 24 июля 2019 243
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Депутат облдумы оценил ремонт дорог в Рязани

Депутат облдумы оценил ремонт дорог в Рязани

Первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев посетил объекты в Рязани, ремонт которых ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт областной думы.

Одна из остановок была сделана на улице Подгорной. Ремонтируемый участок дороги здесь должны сдать в эксплуатацию до 1 октября. В ходе осмотра представитель подрядчика, ведущего работы, пояснил, что объект сдадут в срок.

«В центре города в этом году, кроме Подгорной, ремонтируются улицы Либкнехта, Грибоедова, Кальная, Вознесенская, Свободы. Все работы на них намечено завершить до конца сентября, — сообщил Шевырев.

Также он побывал на улице Грибоедова, масштабный ремонт которой начался в конце апреля.

«На улице Грибоедова проводится капитальный ремонт коммуникаций, в работе используют новейшие материалы — трубы, которые не требуют изоляции и сберегают тепло, поставляемое потребителям. Подрядчики обещают, что после завершения работ как минимум на десять лет жители улицы забудут о ежегодных перекапываниях и ремонте тепловых сетей. Затем дорогу приведут в нормативное состояние», — отметил Александр Шевырев.

В 2019 году в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» участвуют 18 муниципальных образований региона, включая город Рязань.

Запланированы работы по капитальному ремонту 28,6 километров и ремонту 95,5 километров автодорог регионального и межмуниципального значения.


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