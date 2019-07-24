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17:52, 24 июля 2019 448
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Александр Шерин не прошел муниципальный фильтр на выборах липецкого губернатора

Александр Шерин не прошел муниципальный фильтр на выборах липецкого губернатора

Депутат Госдумы Александр Шерин, которого выдвинуло липецкое отделение ЛДПР на выборы губернатора, не прошел муниципальный фильтр на выборах. Об этом пишет «Коммерсант».

В СМИ сообщили, что Шерин не смог собрать достаточное количество подписей. Так, у него оказалось только 106 автографов из 163 необходимых. Таким образом, избирком Липецкой области откажет ему в регистрации.

Сам депутат пояснил, что его «не пустили» на выборы из-за реальной угрозы врио губернатора Игорю Артамонову, которого выдвинула «Единая Россия».

По его словам, команда действующего главы региона якобы дала негласное распоряжение главам и депутатам муниципалитетов, 94% из которых представляют партию власти, отдать за него только 102 подписи. Остальные четыре поставили представители ЛДПР.

«Депутаты от „Единой России“ отняли у меня конституционное право быть избранным. Да здравствуют демократия и свободные выборы!» — заявил Шерин.

Помимо него, не смог набрать необходимого количества подписей и оппозиционный депутат облсовета Олег Хомутинников, которого выдвинула Партия народной свободы. Все остальные выдвиженцы, в том числе кандидат от КПРФ Сергей Токарев и «справедливорос» Лариса Ксенофонтова, преодолели минимальную планку фильтра.

В случае, если в их документах не найдут нарушений, то в выборах поучаствуют семь человек.


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