Александр Шерин не прошел муниципальный фильтр на выборах липецкого губернатора

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Депутат Госдумы Александр Шерин, которого выдвинуло липецкое отделение ЛДПР на выборы губернатора, не прошел муниципальный фильтр на выборах. Об этом пишет «
В СМИ сообщили, что Шерин не смог собрать достаточное количество подписей. Так, у него оказалось только 106 автографов из 163 необходимых. Таким образом, избирком Липецкой области откажет ему в регистрации.
Сам депутат пояснил, что его «не пустили» на выборы из-за реальной угрозы врио губернатора Игорю Артамонову, которого выдвинула «Единая Россия».
По его словам, команда действующего главы региона якобы дала негласное распоряжение главам и депутатам муниципалитетов, 94% из которых представляют партию власти, отдать за него только 102 подписи. Остальные четыре поставили представители ЛДПР.
«Депутаты от „Единой России“ отняли у меня конституционное право быть избранным. Да здравствуют демократия и свободные выборы!» — заявил Шерин.
Помимо него, не смог набрать необходимого количества подписей и оппозиционный депутат облсовета Олег Хомутинников, которого выдвинула Партия народной свободы. Все остальные выдвиженцы, в том числе кандидат от КПРФ Сергей Токарев и «справедливорос» Лариса Ксенофонтова, преодолели минимальную планку фильтра.
В случае, если в их документах не найдут нарушений, то в выборах поучаствуют семь человек.
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