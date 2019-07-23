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Фото: Издательство «Пресса»
В Рыбновском районе 12-летнего мотоциклист столкнулся с автомобилем. Об этом сообщило ИД
ДТП произошло 21 июля в 16:40 напротив дома 31 в поселке Глебково Рыбновского района. 12-летний житель Рыбновского района, управляя мопедом Motoland, врезался в автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 26-летнего жителя Рыбновского района.
По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке подросток не пропустил автомобиль, двигавшийся по главной дороге. В результате ДТП 14-летний пассажир мопеда получил травмы и его госпитализировали.
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