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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани намерены ужесточить штрафы за несанкционированную торговлю. Идею озвучила председатель комитета по бюджету и налоговой политике рязгордумы Галина Трушина на заседании во вторник, 23 июля.
Она предложила выйти с инициативой на законодательный уровень. На комитете отметили, что несанкционированная торговля происходит на Первомайском проспекте, Малом шоссе, на улице Октябрьской и в других районах города.
«Если прикинуть упущенную выгоду, можно посмотреть, сколько мы теряем в месяц, в год в доходной части бюджета, — отметила Трушина. — Налогов они не платят, патентов у них нет. Это антисанитария, бардак после них», — добавила председатель комитета.
И.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина, отметила, что еженедельно по городу составляется более ста актов о несанкционированной торговле.
Депутаты сошлись во мнении, что инициатива не должна затрагивать тех, кто торгует сельскохозяйственной продукцией со своего огорода в установленных местах.
© RZN.info
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