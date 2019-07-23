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20:16, 23 июля 2019 116
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В Рязани намерены ужесточить штрафы за несанкционированную торговлю

В Рязани намерены ужесточить штрафы за несанкционированную торговлю

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани намерены ужесточить штрафы за несанкционированную торговлю. Идею озвучила председатель комитета по бюджету и налоговой политике рязгордумы Галина Трушина на заседании во вторник, 23 июля.

Она предложила выйти с инициативой на законодательный уровень. На комитете отметили, что несанкционированная торговля происходит на Первомайском проспекте, Малом шоссе, на улице Октябрьской и в других районах города.

«Если прикинуть упущенную выгоду, можно посмотреть, сколько мы теряем в месяц, в год в доходной части бюджета, — отметила Трушина. — Налогов они не платят, патентов у них нет. Это антисанитария, бардак после них», — добавила председатель комитета.

И.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина, отметила, что еженедельно по городу составляется более ста актов о несанкционированной торговле.

Депутаты сошлись во мнении, что инициатива не должна затрагивать тех, кто торгует сельскохозяйственной продукцией со своего огорода в установленных местах.


© RZN.info

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