RZN.info представляет обзор рязанской шаурмы

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Корреспондент RZN.info продолжил серию публикаций про питание в центре Рязани.
Ранее он искал
Заведения вновь оценивались по пятибалльной системе и следующим критериям:
О том, где в Рязани можно купить вкусную шаурму, читайте в нашем разделе «
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