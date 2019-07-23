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16:07, 23 июля 2019 590
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RZN.info представляет обзор рязанской шаурмы

RZN.info представляет обзор рязанской шаурмы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Корреспондент RZN.info продолжил серию публикаций про питание в центре Рязани.

Ранее он искал идеальные бизнес-ланч и обед в столовой, на этот раз выбрал уличную еду.

Заведения вновь оценивались по пятибалльной системе и следующим критериям:

  • стоимость;
  • обслуживание;
  • размер порций;
  • вкус.

О том, где в Рязани можно купить вкусную шаурму, читайте в нашем разделе «Публикации».

Текст не рекламный: в течение недели обеды оплачивает редакция.


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1 час назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму 2

Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.

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