Рязанская полиция опубликовала фото с места аварии, где пострадали трое детей

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция опубликовала фото с места аварии в Рыбновском районе, в которой пострадали трое детей. ДТП произошло 22 июля на 169 километре трассы М-5.
По предварительной информации, 31-летний житель Архангельской области на Skoda Octavia врезался в Nissan Tiida под управлением 34-летнего москвича.
В результате ДТП травмы получили трехлетняя пассажирка Skoda, а также двухлетний и шестимесячный дети, которые находились в Nissan. Пострадавших доставили в больницу.
«Факт дорожного происшествия с участием ребенка всегда большое несчастье для всей семьи. Даже если ребенок остался жив, морально-психологическое потрясение, которое он при этом испытал, травмирует его на долгое время, — отметили в пресс-службе полиции. — Уважаемые родители, берегите жизнь и здоровье своих детей!»
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