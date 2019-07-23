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17:48, 23 июля 2019 413
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Рязанская полиция опубликовала фото с места аварии, где пострадали трое детей

Рязанская полиция опубликовала фото с места аварии, где пострадали трое детей

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция опубликовала фото с места аварии в Рыбновском районе, в которой пострадали трое детей. ДТП произошло 22 июля на 169 километре трассы М-5.

По предварительной информации, 31-летний житель Архангельской области на Skoda Octavia врезался в Nissan Tiida под управлением 34-летнего москвича.

В результате ДТП травмы получили трехлетняя пассажирка Skoda, а также двухлетний и шестимесячный дети, которые находились в Nissan. Пострадавших доставили в больницу.

«Факт дорожного происшествия с участием ребенка всегда большое несчастье для всей семьи. Даже если ребенок остался жив, морально-психологическое потрясение, которое он при этом испытал, травмирует его на долгое время, — отметили в пресс-службе полиции. — Уважаемые родители, берегите жизнь и здоровье своих детей!»


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