Ночью в Милославском районе сгорел ресторан. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на вторник, 23 июля, в Милославском районе сгорел ресторан «Престиж» на Привокзальной улице. Сигнал о возгорании поступил в 1:27, пишет издательство «
На вызов выехали 12 расчетов и 25 сотрудников МЧС.
Огонь повредил здание изнутри, выгорело 800 кв метров помещения. Пожарным удалось спасти торговый центр, расположенный рядом.
Никто из людей не пострадал.
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