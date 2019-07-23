Грузовик перевернулся после столкновения с «десяткой» на улице Гоголя

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Вечером во вторник, 23 июля, в Горроще произошло ДТП. Фотографии опубликовали в группе «
Как видно на кадрах, на пересечении улиц Гоголя и Полетаева столкнулись «ВАЗ-2110» и грузовик. Последний после удара перевернулся.
В комментариях пользователи сети отметили, что на этом участке дороги часто происходят ДТП, так как знаки приоритета на дороге «заросли деревьями».
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
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