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19:23, 23 июля 2019 286
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Депутаты рязанской гордумы обсудили повышение своих зарплат 2

Депутаты рязанской гордумы обсудили повышение своих зарплат

Депутаты рязанской гордумы обсудили повышение зарплат муниципальных служащих. Вопрос подняли во вторник, 23 июля, на комитете гордумы.

На заседании обсудили возможность повышения ежемесячного оклада главы муниципального образования и депутатов думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Отмечается, что повышения не было десять лет.

Увеличение зарплат планируется с 1 октября 2019 года. Выплаты будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на содержание органов местного самоуправления.

Окончательные решения по этому вопросу примут на основном заседании гордумы.


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