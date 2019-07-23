Депутаты рязанской гордумы обсудили повышение своих зарплат

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Депутаты рязанской гордумы обсудили повышение зарплат муниципальных служащих. Вопрос подняли во вторник, 23 июля, на комитете гордумы.
На заседании обсудили возможность повышения ежемесячного оклада главы муниципального образования и депутатов думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Отмечается, что повышения не было десять лет.
Увеличение зарплат планируется с 1 октября 2019 года. Выплаты будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на содержание органов местного самоуправления.
Окончательные решения по этому вопросу примут на основном заседании гордумы.
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