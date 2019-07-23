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ДТП с участием четырех автомобилей, которое
По предварительной информации, «десятка» двигалась со стороны улицы Черновицкой в сторону улицы Высоковольтной и наехала на Renault Sandero, за рулем которого находилась 48-летняя рязанка.
После столкновения Renault наехал на впереди стоящий Kia Rio под управлением 35-летнего водителя. При этом автомобиль ВАЗ-2110 также столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Kia Rio. За рулем иномарки находился 38-летний рязанец.
В аварии пострадал водитель «десятки». Он обращался за медицинской помощью.
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