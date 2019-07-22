Зону около ТРЦ «Малина» планируют сделать пешеходной. Опрос

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Территорию, прилегающую к ТРЦ «Малина» планируют сделать пешеходной. Горожан попросили высказать мнение об организации зоны на портале «
Опрос инициировала горадминистрация, сообщили RZN.info в мэрии.
Рязанцев попросили ответить на вопрос: «Согласны ли вы с инициативой организовать пешеходную зону на территории, прилегающей к торговому центру „Малина“, запретить проезд по ней для всех транспортных средств, кроме спецмашин и личного транспорта жителей близлежащих домов? При этом пешеходная зона будет благоустроена за счет инвестора».
Участники опроса могут ответить положительно, отрицательно или воздержаться от ответа. Пройти его можно по
До конца опроса осталось 10 дней.
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