Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:51, 22 июля 2019 104
 0    0

Зону около ТРЦ «Малина» планируют сделать пешеходной. Опрос

Зону около ТРЦ «Малина» планируют сделать пешеходной. Опрос

Территорию, прилегающую к ТРЦ «Малина» планируют сделать пешеходной. Горожан попросили высказать мнение об организации зоны на портале «НашДом».

Опрос инициировала горадминистрация, сообщили RZN.info в мэрии.

Рязанцев попросили ответить на вопрос: «Согласны ли вы с инициативой организовать пешеходную зону на территории, прилегающей к торговому центру „Малина“, запретить проезд по ней для всех транспортных средств, кроме спецмашин и личного транспорта жителей близлежащих домов? При этом пешеходная зона будет благоустроена за счет инвестора».

Участники опроса могут ответить положительно, отрицательно или воздержаться от ответа. Пройти его можно по ссылке.

До конца опроса осталось 10 дней.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:10, 9 июля 2019 35 282
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
17:05, 10 июля 2019 21 117
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 699
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
13:42, 9 июля 2019 20 223
Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
9:56, 10 июля 2019 19 887
Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум