За неделю в Рязани подешевели картофель и мука

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За неделю, с 16 по 22 июля, в Рязани на 7,5% подешевел картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
Незначительно подорожали свежие помидоры и огурцы, капуста белокочанная, крупа гречневая-ядрица, пшено, рыба мороженная неразделанная, куры охлажденные и мороженые, свинина (кроме бескостного мяса).
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