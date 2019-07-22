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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Паники Сараевского района загорелся жилой дом. Об этом сообщило ИД
Пожар произошел в понедельник, 22 июля, около 12:00 в село Паники Сараевского района. На тушение выехали три пожарные машины.
Горел деревянный щитовой дом, обложенный кирпичом, практически выгорел внутри, пострадала крыша.
На момент возгорания хозяйка находилась дома. Она не пострадала.
Причина пожара устанавливается.
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