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17:01, 22 июля 2019 530
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В селе Паники Сараевского района загорелся жилой дом 1

В селе Паники Сараевского района загорелся жилой дом

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Паники Сараевского района загорелся жилой дом. Об этом сообщило ИД Пресса.

Пожар произошел в понедельник, 22 июля, около 12:00 в село Паники Сараевского района. На тушение выехали три пожарные машины.

Горел деревянный щитовой дом, обложенный кирпичом, практически выгорел внутри, пострадала крыша.

На момент возгорания хозяйка находилась дома. Она не пострадала.

Причина пожара устанавливается.


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