В Борках на месяц перекрыли дорогу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в понедельник, 22 июля, в поселке Борки перекрыли дорогу. Об этом сообщила
Из-за профилактических работ на водопроводе движение транспорта закрыли от дома №23 по 11-му району до дома №187 по 8-му району.
Работы должны завершить до 8:00 22 августа.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа восьми рязанских улицах заделали ямы. Фото
|
cледующая новость →Стал известен еще один хедлайнер «Подбелки-2019»
Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.