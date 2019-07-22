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17:36, 22 июля 2019 521
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В Борках на месяц перекрыли дорогу

В Борках на месяц перекрыли дорогу

Утром в понедельник, 22 июля, в поселке Борки перекрыли дорогу. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за профилактических работ на водопроводе движение транспорта закрыли от дома №23 по 11-му району до дома №187 по 8-му району.

Работы должны завершить до 8:00 22 августа.


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