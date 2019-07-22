Рязанскому рабочему ампутировали кисть из-за травмы на предприятии

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Рабочему одного из рязанских предприятий ампутировали руку из-за травмы на производстве. Об этом сообщил
Инцидент произошел 22 июня 2019 года. Известно, что из-за нарушения требований безопасности 40-летний мужчина оказался зажат в механизме отжимной машины и получил травму руки.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ. Расследование продолжается.
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