Рязанка отсудила больше двухсот тысяч у залившей ее квартиру соседки

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Рязанка подала в суд на залившую ее квартиру соседку и потребовала компенсацию за испорченный ремонт. Об этом сообщил
Квартиру затопили в феврале 2018 года. По мнению очевидцев причиной стал не выключенный водопроводный кран. Ответчица вину свою признала, но отказалась платить 217 тысяч, которые потребовала пострадавшая после проведения независимой экспертизы.
Судья назначил две дополнительные проверки. По данным экспертов, сумма ущерба составила 192 799 рублей. Железнодорожный областной суд решил взыскать с ответчика около 240 тысяч рублей, включив в эту плату расходы на судебный процесс и компенсацию за моральный ущерб.
Жительница областного центра подала апелляцию в областной суд, но тот оставил решение районного неизменным.
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