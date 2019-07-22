Рязанцев пригласили на фестиваль «Дни джаза». Программа

С 29 июля по 3 августа в Рязани в третий раз пройдет фестиваль «Дни джаза». Его гости смогут послушать джаз в парках, кафе, на площадях и в торговых центрах в исполнении как местных музыкантов, так и коллективов из других городов и стран — Воскресенска, Москвы, Тулы и Италии.

Представляем подробную программу фестиваля:

29 июля

В 19:30 в салоне «Кухниспаркс» (Яхонтова, 19) пройдет «Вечер на кухне», где выступит проект «Transformer». В его составе исполнители из Рязани, Москвы и Воскресенска. В программе классический свинг, джаз-фанк и бибоп.

Вход «платите, сколько хотите».

30 июля

В 19:00 в кофейне «Кофе Крафт» (Первомайский проспект, 64) выступит трио Геннадия Филина. В программе микс из произведений джазовой классики и авторской музыки.

Вход свободный.

В 20:30 в «Бар62» (Первомайский проспект, 11) состоится концерт проекта «Manouche Club». В программе коллектива традиционные для цыганского джаза произведения и популярные джазовые мелодии.

Вход свободный.

31 июля

На площади Победы перед МКЦ в 17:00 начнется концерт «От джаза до блюза». В программе вечера выступление группы Feelin’s Геннадия Филина, юных вокалистов из ДМТ «Созвездие добра», поющих джаз, проекта «Manouche Club», а также гостей из Коломны — Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт». Музыканты исполнят блюз-рок и рок-н-рольными хиты из репертуара Карлоса Сантаны, Эрика Клэптона, Чака Берри.

Вход свободный.

В 18:30 на площадке у гипермаркета «Глобус» начнет концерт DixieLight Band. Дикселенд под управлением Дмитрия Климанова сыграет традиционные джазовые темы 30-50-х годов, а также популярные мелодии, польку и марши.

Вход свободный.

1 августа

В 18:30 перед гипермаркетом «Глобус» состоится концерт группы «CHUDA». В программе «Post Pop Jazz» зрители услышат популярные русские и западные песни в ритме свинга, боссы, сальсы и блюза.

Вход свободный.

Этим же вечером в 21:00 в кремлевском сквере под открытым небом состоится кинопоказ фильма о джазе.

Вход свободный.

2 августа

В 16:00 в парке за филармонией начнется фестиваль «Джаз в городском парке», приуроченный к празднованию дня города. Хедлайнером дня станет итальянская певица и пианистка Francesca Tandoi.

В этот же день в 18:00 в ТЦ «Малина» свой экспериментальный проект на стыке музыкальных форм «Groove & Jazz» представят Dj Yura African, пианист Геннадий Филин и перкуссионист Вячеслав Сергеев.

Вход свободный.

3 августа

В 16:00 на улице Почтовой у главного почтамта начнется фестиваль «Вернисаж в стиле джаз». Хедлайнером дня станет московский поп-джазовый коллектив «Jazz Dance Orchestra», в чьем репертуаре соединяются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор.

Гости фестиваля также увидят фото-выставку «Джазовое настроение» на улице Почтовой.

В 20:30 после концерта на Лыбедском бульваре под открытым небом покажут фильм о джазе.

Вход свободный.

Более подробную информацию можно получить « ВКонтакте ».

*В программе возможны незначительные изменения.