Прокуратура потребовала лишить «прав» семерых рязанцев с психиатрическими заболеваниями

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Прокуратура области потребовала лишить «прав» семерых рязанцев с психиатрическими заболеваниями. Об этом сообщил
Проверка показала, что эти люди управляют транспортными средствами, несмотря на противопоказания.
В суд направили семь исков, три из которых уже рассмотрели и удовлетворили. Остальные заявления находятся на рассмотрении.
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