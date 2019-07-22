На улице Есенина открылась обновленная «Прайм-стоматология»

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Филиал клиники «
На очереди ремонт в стерилизационной, хирургическом и детском отделениях.
«Помимо новых интерьерных решений и более эргономичного использования пространства в клинике также запланирована модернизация медицинского оборудования, замена стоматологических установок и мебели», — рассказали в пресс-службе сети клиник.
По словам представителей «Прайм-стоматологии», другой важный момент, который полностью реализуют в клинике при завершении ремонта, — это доступность стоматологической помощи для людей, ограниченных в передвижении.
В эту программу входят: установка пандуса с кнопкой вызова персонала, подъемника, оборудованные специализированные кабинеты и уборные комнаты для инвалидов.
«Прайм-стоматология» на Есенина, 110 — первая из всей сети клиник, она открылась в 2005 году.
«14 лет назад количество стоматологических кресел не превышало и пяти, а через несколько лет уже добавились новые кабинеты, и затем специализированные отделения, — отметили в пресс-службе. — Каждую смену в клинике работают врачи-стоматологи всех специализаций: хирурги, терапевты, пародонтологи, имплантологи, ортодонты, детские специалисты, ортопеды, рентгенологи и гигиенисты. Это позволяет комплексно подойти к решению любой проблемы пациента в любой день недели».
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