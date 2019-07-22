Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:19, 22 июля 2019 158

На улице Есенина открылась обновленная «Прайм-стоматология»

На улице Есенина открылась обновленная «Прайм-стоматология»

Филиал клиники «Прайм-стоматология» по адресу Есенина, 110 возобновил свою работу после ремонта. Здесь усовершенствовали главный холл, зону ресепшн и рентген-кабинет.

На очереди ремонт в стерилизационной, хирургическом и детском отделениях.

«Помимо новых интерьерных решений и более эргономичного использования пространства в клинике также запланирована модернизация медицинского оборудования, замена стоматологических установок и мебели», — рассказали в пресс-службе сети клиник.

По словам представителей «Прайм-стоматологии», другой важный момент, который полностью реализуют в клинике при завершении ремонта, — это доступность стоматологической помощи для людей, ограниченных в передвижении.

В эту программу входят: установка пандуса с кнопкой вызова персонала, подъемника, оборудованные специализированные кабинеты и уборные комнаты для инвалидов.

«Прайм-стоматология» на Есенина, 110 — первая из всей сети клиник, она открылась в 2005 году.

«14 лет назад количество стоматологических кресел не превышало и пяти, а через несколько лет уже добавились новые кабинеты, и затем специализированные отделения, — отметили в пресс-службе. — Каждую смену в клинике работают врачи-стоматологи всех специализаций: хирурги, терапевты, пародонтологи, имплантологи, ортодонты, детские специалисты, ортопеды, рентгенологи и гигиенисты. Это позволяет комплексно подойти к решению любой проблемы пациента в любой день недели».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
15 часов назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 49 108
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 35 132
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
16:07, 8 июля 2019 24 816
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 102
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 589
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум