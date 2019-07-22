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10:21, 22 июля 2019 144
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Из-за ремонта теплотрассы на улице Грибоедова изменились маршруты общественного транспорта

Из-за ремонта теплотрассы на улице Грибоедова изменились маршруты общественного транспорта

Из-за ремонта теплотрассы на улице Грибоедова изменились маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Троллейбусы маршрутов №3 и №8 между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новая в прямом и обратном направлении.

Движение маршрута №13 на время проведения работ приостанавливается.

Автобусы маршрутов №8 и №12 на участке пути между остановками «улица Циолковского» и «Кальное» следуют по улице Новой в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута №16 из Дашково-Песочни от остановки «Кальное» следуют по улицам Новая, Циолковского, в обратном направлении по тем же улицам.

Напомним, движение перекрыто на участке дороги от дома №10 до пересечения с улицей Есенина, в период с 8:00 21 июля до 00:00 2 августа.


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