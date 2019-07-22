RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за ремонта теплотрассы на улице Грибоедова изменились маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил
Троллейбусы маршрутов №3 и №8 между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новая в прямом и обратном направлении.
Движение маршрута №13 на время проведения работ приостанавливается.
Автобусы маршрутов №8 и №12 на участке пути между остановками «улица Циолковского» и «Кальное» следуют по улице Новой в прямом и обратном направлении.
Автобусы маршрута №16 из Дашково-Песочни от остановки «Кальное» следуют по улицам Новая, Циолковского, в обратном направлении по тем же улицам.
Напомним, движение
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали подробности аварии с двумя легковушками и пострадавшим ребенком
|
cледующая новость →На улице Есенина открылась обновленная «Прайм-стоматология»
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?