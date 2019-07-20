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21:53, 20 июля 2019 193
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На улице Грибоедова перекроют проезд по еще одному участку

На улице Грибоедова перекроют проезд по еще одному участку

На улице Грибоедова перекроют проезд по еще одному участку. Об этом сообщил сайт администрации города.

«В связи с проведением капитального ремонта теплотрассы с 08:00 21 июля до 00:00 2 августа закроют движение транспорта на участке от дома №10 до пересечения с улицей Есенина», — говорится в сообщении мэрии.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места производства работ будут огорожены.


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