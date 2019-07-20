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На улице Грибоедова перекроют проезд по еще одному участку. Об этом сообщил
«В связи с проведением капитального ремонта теплотрассы с 08:00 21 июля до 00:00 2 августа закроют движение транспорта на участке от дома №10 до пересечения с улицей Есенина», — говорится в сообщении мэрии.
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места производства работ будут огорожены.
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