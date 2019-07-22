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Еще в десяти рязанских палатках незаконно продавали алкоголь. Нарушения выявили во время рейда, который проводили с 19 по 22 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В результате проверок из оборота изъяли 93 литра спиртного.
В администрацию города направили информационные письма с целью расторжения договоров с собственниками торговых объектов.
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