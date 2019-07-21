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8:26, 21 июля 2019 187
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Участок дороги на улице Грибоедова открыли для автомобилистов

Участок дороги на улице Грибоедова открыли для автомобилистов

Фото: Администрация Рязани

Участок дороги на улице Грибоедова открыли для автомобилистов. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

«Как сообщают в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в воскресенье, 21 июля, частично откроют движение по улице Грибоедова. Ограничение движения будет снято от улицы Либкнехта до проезда Щедрина», — указано в сообщении мэрии.

На этом участке дороги уже осуществлен капитальный ремонт теплотрассы, уложен выравнивающий слой асфальта. Укладку основного слоя проведут по ночам.

До окончания ремонтных работ на этом участке введено ограничение скорости движения.

Напомним, ранее стало известно о том, что на улице Грибоедова перекроют проезд по другому участку дороги.


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