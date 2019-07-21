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22:01, 21 июля 2019 308
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Сорокина провела очередной выезд в районы Рязани

Сорокина провела очередной выезд в районы Рязани

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 20 июля, и.о. главы горадминистрации Елена Сорокина вместе с руководителями структурных подразделений посетили дворы и территории Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Сорокина оценила ход реализации проекта «Дорога к олимпийским медалям» на улице Тюленина поселка Мирный, у дома №10/1, где к существующей площадке устанавливают новый комплекс уличных тренажеров.

Также участники выезда посетили сквер «Вишневый сад» на улице Песоченской, заложенный в 2017 году.

Там планируют создать зону тихого отдыха, где жители района смогут «прогуляться, подышать свежим воздухом и просто отдохнуть».

На улице Дачной участники объезда осмотрели «Добрый сквер» — проект комплексного благоустройства общественного пространства на стыке частного сектора и многоквартирного фонда. Там по результатам второго этапа благоустройства установили крытую площадку с уличными тренажерами.

Сорокина также побывала во дворе дома №64/22 по улице Октябрьской, где реализуется проект местной инициативы 2018 года «Солнечный круг».

С помощью подрядчика там обустроили клумбы, газоны, установили урны, лавочки.

В районе дома №55 на улице Пойменной участники выездного совещания осмотрели ход промежуточных результатов реализации проекта местной инициативы «Детская площадка на Пойменной».

Там подрядчик демонтировал старую детскую площадку и приступил к благоустройству новой зоны детского отдыха.

Жители также обратились к Елене Сорокиной с проблемой неудовлетворительного асфальтового покрытия дорог. И.о. главы мэрии подчеркнула, что составлен первоочередной реестр ремонта дорог, который в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализован.

Сорокина поручила управлению благоустройства контролировать срок выполнения всех поручений и устранения недочетов на всех территориях.


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