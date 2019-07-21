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14:27, 21 июля 2019 168
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Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

Владимир Путин раскритиковал иркутские власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры. Об этом рассказал РБК.

«К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — заявил Путин на совещании в аэропорту Братска.

Напомним, с 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более десяти тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Погибли 25 человек.


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