Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

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Владимир Путин раскритиковал иркутские власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры. Об этом рассказал
«К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — заявил Путин на совещании в аэропорту Братска.
Напомним, с 25 июня наводнение
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