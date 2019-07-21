Путин предложил платить субсидии на первый взнос по ипотеке

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Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат.
Субсидия будет однократной, уточняет
Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке. Президент дал правительству срок на рассмотрение его предложения — до 1 сентября 2019 года.
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