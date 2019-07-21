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14:49, 21 июля 2019 198
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Путин предложил платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Путин предложил платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат.

Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости.

Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке. Президент дал правительству срок на рассмотрение его предложения — до 1 сентября 2019 года.


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