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21:22, 21 июля 2019 272
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Опубликованы первые экзит-поллы на выборах в Раду

Опубликованы первые экзит-поллы на выборах в Раду

По данным национального экзит-поллы в Верховную раду Украины проходят пять партий. Об этом передает РИА Новости.

С результатом 43,9% лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», на второе место попала «Оппозиционная платформа — за жизнь» (11,5%). Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность «оказалась на третьем месте с результатом 8,9%.

В раду также проходит партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 7,6%, и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, набравшая 6,3%.

Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что победа партии «позволит реализовать его инициативы».

Среди основных он назвал прекращение войны, возвращение пленных, победу над коррупцией.


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