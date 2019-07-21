Опубликованы первые экзит-поллы на выборах в Раду

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По данным национального экзит-поллы в Верховную раду Украины проходят пять партий. Об этом передает
С результатом 43,9% лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», на второе место попала «Оппозиционная платформа — за жизнь» (11,5%). Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность «оказалась на третьем месте с результатом 8,9%.
В раду также проходит партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 7,6%, и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, набравшая 6,3%.
Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что победа партии «позволит реализовать его инициативы».
Среди основных он назвал прекращение войны, возвращение пленных, победу над коррупцией.
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