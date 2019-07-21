«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и мисс Марпл — великие сыщики из мира литературы. На страницах детективов они раскрывали самые запутанные преступления и неизменно находили виновных.
Их современные аналоги — следователи. Что за люди становятся ими и как приходят в эту профессию? Что дает им служба, в чем приходится себя сдерживать?
На эти и другие вопросы, в преддверии Дня сотрудника органов следствия России, который отмечается 25 июля, корреспонденту RZN.info ответила сотрудник регионального следкома, старший помощник руководителя следственного управления по кадрам Оксана Фролова.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.