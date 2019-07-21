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19:32, 21 июля 2019 146
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«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и мисс Марпл — великие сыщики из мира литературы. На страницах детективов они раскрывали самые запутанные преступления и неизменно находили виновных.

Их современные аналоги — следователи. Что за люди становятся ими и как приходят в эту профессию? Что дает им служба, в чем приходится себя сдерживать?

На эти и другие вопросы, в преддверии Дня сотрудника органов следствия России, который отмечается 25 июля, корреспонденту RZN.info ответила сотрудник регионального следкома, старший помощник руководителя следственного управления по кадрам Оксана Фролова.

Интервью читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

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25 минут назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

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