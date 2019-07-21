«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и мисс Марпл — великие сыщики из мира литературы. На страницах детективов они раскрывали самые запутанные преступления и неизменно находили виновных.

Их современные аналоги — следователи. Что за люди становятся ими и как приходят в эту профессию? Что дает им служба, в чем приходится себя сдерживать? На эти и другие вопросы, в преддверии Дня сотрудника органов следствия России, который отмечается 25 июля, корреспонденту RZN.info ответила сотрудник регионального следкома, старший помощник руководителя следственного управления по кадрам Оксана Фролова.

— Оксана Николаевна, профессиональный следователь может сразу увидеть, что перед ним преступник. Вы можете определить с первого взгляда, подходит человек для работы следователем или нет?

— Вот так, с первого взгляда, — наверное, нет. Для этого нужно поговорить с ним, понять, чего человек хочет и как он видит себя на службе. Беседа в кадровой службе — это самый первый из многих этапов поступления на службу в Следственный комитет. В разговоре с кандидатом меня сразу привлекает заинтересованность и желание стать следователем.

Иногда бывает такое, что и уровень оценок не очень хороший, а человек хочет работать в структуре. «Горит этим», я бы сказала. Я считаю, что из-за специфических требований и сложности работы, будущий сотрудник должен быть немножко фанатиком и уметь расставить приоритеты между «личным» и «необходимым».

— Я понял, что вас, как сотрудника отдела кадров, в кандидатах привлекает заинтересованность и желание работать. А без чего их на службу не возьмут? — Однозначно — без юридического образования. За годы службы я твердо убедилась в одном: без хорошего знания уголовного права работать в следственных органах у вас не получится при всем желании. Служба в армии приветствуется, но не обязательна. Также отмечу, что помимо непосредственного устройства на работу к нам каждый год приходят студенты для знакомства с профессией.

— А откуда они приходят? Чем занимаются?

— Мы предлагаем третьекурсникам с юрфака РГУ имени Есенина и Института подготовки государственных и муниципальных служащих академии ФСИН стать общественными помощниками следователя. К этому времени они уже имеют необходимую теоретическую базу, и мы можем их прикрепить к конкретному следователю. С ним студент съездит на место происшествия, составит необходимые протоколы и документы, поучаствует в допросах, поприсутствует на других следственных действиях и даже посетит морг.

Приоритеты между «личным» и «необходимым»

В свою очередь мы объясняем кураторам, что относиться к студентам нужно, как к будущим сотрудникам. При этом мы не берем всех желающих — каждого из них мы тщательно проверяем, узнаем об успеваемости, решаем, можно ли допустить его к материалам уголовных дел и проверок. Даже на этапе стажировки не все это выдерживают — многие осознают, что им такая работа не подходит. — Какая зарплата у следователя, только поступившего на службу?

— Молодой сотрудник, только пришедший работать, получает около пятидесяти тысяч рублей. Я думаю, это весьма достойная оплата труда за ту работу, которую предстоит выполнять.

— Какие человеческие и профессиональные качества должны быть присущи представителю этой профессии? — В первую очередь, следователь должен уметь организовать себя и иметь четкий план действий на каждый день, так как сотруднику СК приходится расследовать несколько дел одновременно, а также рассматривать различные материалы проверок. Кроме того, он должен уметь организовать других, потому что на месте происшествия он руководит следственной группой. Также следователь должен обладать высокой работоспособностью, стрессоустойчивостью, адаптивностью и иметь достаточно широкий кругозор. Поймите меня правильно: следователю в работе приходится общаться с разными людьми, и он должен найти со всеми общий язык, расположить к себе и так далее. Это образ «идеального» следователя.

— Сколько человек ежегодно приходят на работу в следственные органы? В какие отделы они направляются?

— Каждый год мы принимаем на службу около 15-17 человек. Основная масса новых сотрудников — это молодые следователи, мы их распределяем по девяти межрайонным отделам области. Причем традиционно они начинают работать в сельских районах. Там меньше нагрузка, проще уголовные дела и в целом для молодых следователей там удобнее нарабатывать опыт. Со временем лучших мы переводим в Рязань на более сложную работу.

— Оксана Николаевна, вы сказали, что молодые следователи начинают работать в «сельских районах». Это как?

— В области располагается девять межрайонных следственных отделов, два из которых находятся в Рязани. Остальные распределены по районам области. Например, Сасовский межрайонный следственный отдел дислоцирован непосредственно в Сасове, но в его юрисдикцию, помимо Сасовского района, входят еще и Ермишинский, Кадомский и Шацкий районы. Такой своеобразный «куст» получается. По такому же принципу организованы и другие межрайонные следственные отделы: Рязанский, Касимовский, Кораблинский, Михайловский, Скопинский и Шиловский. Именно в них мы и направляем на службу молодых следователей.

«Менталитет службы»

— Возвращаясь к теме образования: где учат будущих следователей и сколько это займет времени?

— Важно понимать, что рязанские вузы, выпускники которых к нам также поступают на службу, готовят юристов общего профиля. А учебные заведения, в которых учат непосредственно следователей — это Московская и Петербургская академии Следственного комитета Российской Федерации. Для наших рязанских абитуриентов удобнее, конечно, Московская академия, так как она территориально ближе к Рязани. Ежегодно мы туда направляем выпускников школ, которые желают получить профильное образование. В ходе пяти лет учебы мы с ними поддерживаем связь, интересуемся их успехами, приглашаем на практику в управление. В этом году к нам пришли на службу трое выпускников, которым по окончании Академии уже присвоены специальные звания лейтенанта юстиции. Молодые люди подписали обязательный для таких случаев контракт на пять лет. Но мы надеемся на то, что они проявят себя и прослужат значительно больше.

— Оксана Николаевна, расскажите, кого в ведомстве больше: мужчин или женщин?

— Мужчин, конечно. Хотя в последние годы мы чаще принимаем девушек. Раньше к ним было достаточно предвзятое отношение: их брали на службу очень неохотно. Видимо боялись, что девушки после поступления на службу выйдут замуж, уйдут в декрет и так далее, то есть работать они не будут. Замечу, что сейчас, когда говорят о лучших молодых следователях, все чаще звучат женские фамилии. Но пока еще мужской перевес ощутим.

— Часто ли к вам на работу приходят сотрудники из других органов?

— Да. Мы берем на службу сотрудников полиции. При этом последним, возможно, даже сложнее поступить к нам, нежели студентам, так как мы их проверяем тщательнее. Да и так называемый «менталитет службы» свой, хотя кандидат, пришедший из полиции, знаком с основами следственной работы. Да и опыт, зачастую, уже имеется.

— Бывали ли случаи в вашей службе, когда сотрудники ведомства уходили из СК и продолжали свою карьеру в других правоохранительных органах? Например, в прокуратуре или адвокатуре?

— Да, такие случаи бывают. Часто молодые сотрудники, которые даже работали у нас во время учебы общественными помощниками, только придя на службу, понимают, что очень тяжело в таком ритме и с такой нагрузкой. И они трудоустраиваются в прокуратуру, полицию, адвокатуру.

— Неужели в прокуратуре легче?

— Нет, не легче, просто специфика другая. Равно, как и в полиции. Но бывает, что и возвращаются. Так, в нашей практике был случай, когда молодой следователь, девушка, придя на службу после окончания вуза, не справилась с нагрузкой и очень быстро уволилась. Но желание стать следователем у нее победило. Она работает следователем уже 7 лет и сейчас одна из лучших. А в адвокаты сотрудники уходят, как правило, после большого срока службы.

— А все-таки, в чем причина? В усталости?

— Усталость, безусловно, сказывается. И наступить она может достаточно быстро, сколько бы за это не платили и какие бы поощрения на службе не были. Понимаете, работа следователя комплексная: приходится выезжать на места преступлений, изучать огромное количество материалов проверок, экспертиз и прочих документов. Кроме этого, еще ночные дежурства. Надо быть достаточно организованным человеком, чтобы времени при этом хватило и на отдых, и на семью, и дом. Следователь не может уйти в отпуск, если у него в производстве сложное и емкое уголовное дело, которое нельзя передать другому сотруднику. Руководство, конечно, старается подгадывать отпуска под окончание таких дел, и мы, сотрудники кадровой службы, следим за этим, но выходит далеко не всегда. Порой приходится часть отпуска провести на работе. Наверное, недостаток отдыха — это основная причина ухода из структуры или перехода в другое ведомство.

— Следственный комитет реорганизовали и отделили от прокуратуры в 2011 году. Как вы считаете, успели в ведомстве сформироваться свои собственные традиции, присущие только следователям?

— Каких-то особенно новых традиций за такое малое время не успело сформироваться. Но у следственных органов в целом богатое историческое прошлое и те уже годами сложившиеся традиции нами продолжаются. Так, в следственном управлении, как и в других силовых структурах, молодые сотрудники торжественно принимают присягу. Как правило, такие мероприятия проводятся в торжественной обстановке в присутствии всех сотрудников и ветеранов.

— Спасибо за беседу, Оксана Николаевна.

Биографическая справка: Оксана Фролова родилась и училась в Рязани. Сразу после школы пришла работать секретарем в прокуратуру Октябрьского района, одновременно заочно училась на юридическом факультете Академии права и управления ФСИН России. Работала помощником в отделе гособвинителей в областной прокуратуре. С 2007 года занимала должность помощника руководителя следственного управления по кадрам. С 2018 года возглавляет кадровую службу регионального управления СКР. Замужем, воспитывает сына.