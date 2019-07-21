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16:18, 21 июля 2019 119
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Еще три рязанские улицы на две недели останутся без горячей воды. Адреса

Еще три рязанские улицы на две недели останутся без горячей воды. Адреса

В понедельник, 22 июля, на трех рязанских улицах на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 22 июля по 4 августа воды не будет по адресам:

  • улица Бирюзова, дома №№1-а, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 1 корпус 5, 1 корпус 6, 1 корпус 7, 1 корпус 8, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14, 15 корпус 1, 15/2, 17, 18, 19, 19-а, 19 корпус 1, 2 корпус 1, 20, 20/1, 20-а, 21, 21 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4-а, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6, 6-а, 6-б, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7-б, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8-а, 8 корпус 1, 9/23;

  • улица Интернациональная, дома №№10,11, 11-а, 12, 13, 13/1, 14, 14-а, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17 корпус 1, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 7-а, 8/29;

  • улица Станкозаводская, дома №№22/10, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 28/1, 28/9.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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