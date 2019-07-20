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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко подаст в суд на Минпромторг из-за предложения не считать пиво алкоголем. Об этом сообщил
«Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась. Когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу», — сказал он.
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения.
Напомним, ранее Минпромторг
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